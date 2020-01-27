Талибы взяли ответственность за сбитый в Афганистане самолет
Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение пассажирского самолета в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Талибы утверждают, что сбили самолет, потому что он принадлежал американской разведке. По их словам, в результате их действий погибли несколько американских солдат и офицеров.
"После почти пяти часов "Талибан" взял на себя ответственность за крушение самолета в провинции Газни. В заявлении говорится, что несколько американских солдат и офицеров погибли", – говорится в сообщении.
В сети уже начали появляться кадры сбитого воздушного судна.
Перед этим руководители государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о том, что в Афганистане разбился их самолет.
Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзой, в свою очередь, заявил, что разбившийся самолет не принадлежал ни одной отечественной авиакомпании. Он рассказал, что самолет сгорел дотла, поэтому его трудно идентифицировать.
Ранее сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, выполнявший рейс из Кабула в Герат, на борту которого находились 83 человека.
По другим данным, на борту было 110 человек, а рейс он выполнял из Герата в Дели.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 января в Афганистане в военный вертолет Ми-17, принадлежащий молдавской авиакомпании, попала ракета. Легкие ранения получили два члена экипажа - граждане Украины.
- 26 января в результате крушения вертолета погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, его дочь и еще семь человек. Он летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.