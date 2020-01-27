В Афганистане разбился самолет ВВС США, – Fox News

В понедельник в восточной части Афганистана разбился самолет ВВС США, на борту которого находилось до пяти человек. Об этом сообщил изданию Fox News военный представитель США.

По его словам, на данный момент нет никаких признаков, что воздушное судно было сбито, как утверждают представители радикального движения "Талибан". Также до конца еще не ясно, мог ли кто-нибудь выжить после катастрофы.

Источник издания также сообщил, что потерпевший крушение самолет E-11A представляет собой военную версию гражданского бизнес-джета Bombardier Global Express.

Самолет ВВС США E-11A

Издание также пишет, что в социальных сетях можно найти фото, предположительно с места крушения, на которых можно четко увидеть маркировку ВВС США, аналогичную на других самолетах E-11A.

Ответственность за крушение самолета в провинции Газни на востоке Афганистана уже взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Перед этим руководители государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о том, что в Афганистане разбился их самолет.

Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзой, в свою очередь, заявил, что разбившийся самолет не принадлежал ни одной отечественной авиакомпании. Он рассказал, что самолет сгорел дотла, поэтому его трудно идентифицировать.

Ранее сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, выполнявший рейс из Кабула в Герат, на борту которого находились 83 человека.

По другим данным, на борту было 110 человек, а рейс он выполнял из Герата в Дели.

Как ранее сообщал Фокус: