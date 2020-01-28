Коронавирус: Международные компании помогают своему бизнесу в Китае

Многонациональные корпорации, работающие в Китае, уже пообещали направить организациям, ведущим борьбу с коронавирусом, в общей сложности 10 млн юаней (около $1,4 млн). Такие данные приводит газета Financial Times.

В частности, Dell пообещала перечислить 2 млн юаней, такую же сумму передаст Китайскому Красному Кресту и корпорация Cargill. Microsoft намерена предоставить 1 млн юаней. Она не указала конкретного получателя помощи, отметив, что средства пойдут на поддержку спасательных операций в Ухане и провинции Хубей и закупку товаров первой необходимости и медицинских товаров.

Помощь в борьбе с коронавирусом пообещали американские PepsiCo, Procter & Gamble, европейские Michelin, Bayer и L'Oreal.

В сообщении FT отмечается, что такая помощь говорит о том, что несмотря на торговую войну между Вашингтоном и Пекином, многие даже американские компании остаются глубоко привязанными к Китаю, где их бизнес приносит хорошую прибыль. "Мы должны быть отзывчивыми и полезными и помнить, что никто не может быть неуязвимым", – сказал Крейг Аллен, президент американо-китайского делового совета в Вашингтоне.

О выделении $5 млн ранее сообщил фонд Билла и Мелинды Гейтс.

По данным FT, помощь, которую оказывают международные компании, заметно уступает той, что уже предоставили китайские.

Как ранее сообщал Фокус: