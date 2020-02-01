Коронавирус: Китай предварительно разрешил эвакуировать украинцев, – СМИ

Китайские власти предварительно дали согласие на эвакуацию украинцев из эпицентра вспышки опасного коронавируса – города Ухань.

Об этом сообщили УНН в посольстве Украины в КНР.

Отмечается, что посольство Украины в Китае постоянно мониторит эпидемиологическую ситуацию в КНР, а также работает с компетентными китайскими органами отоносительно возможной эвакуации украинцев из Уханя и других городов провинции Хубэй.

"Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", – сообщили в посольстве.

Там добавили, что подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата еще 27 января.

Отметим, что эвакуацию своих граждан из Китая проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны, в том числе и Украина, не рекомендуют своим гражданам ездить в Китай.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гочнарук поручил Минздраву до 3 февраля подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины. Также он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.