Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в российскую конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в конституцию России упоминание о Боге.

Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", – сказал Кирилл.

Он отметил, что говорит не только о православных. "Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" – задался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Он предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

При этом, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции РФ Андрей Клишас сообщил российскому изданию "Подъем", что инициативу Кирилла рассмотрят. Однако сенатор отметил, что относится положительно к идее предстоятеля.

А первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал заявление патриарха несостоятельным.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на предложение патриарха в стихотворной форме: "Тема может выйти острой. До последней запятой, Все начнут друг с другом сраться. Атеистов на костёр!"

Как ранее сообщал Фокус:

Путин анонсировал план по изменению конституции в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день правительство РФ в полном составе ушло в отставку.