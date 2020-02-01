Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в российскую конституцию
2020-02-01 21:15:18
Кирилл предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки
Патриарх Кирилл предложил вписать в конституцию России упоминание о Боге.
Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram.
"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", – сказал Кирилл.
Он отметил, что говорит не только о православных. "Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" – задался вопросом патриарх.
По его мнению, вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.
Он предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.
При этом, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции РФ Андрей Клишас сообщил российскому изданию "Подъем", что инициативу Кирилла рассмотрят. Однако сенатор отметил, что относится положительно к идее предстоятеля.
А первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал заявление патриарха несостоятельным.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на предложение патриарха в стихотворной форме: "Тема может выйти острой. До последней запятой, Все начнут друг с другом сраться. Атеистов на костёр!"
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