Коронавирус: первый случай заражения зафиксирован в Бельгии
Первый случай заражения опасным коронавирусом зафиксирован в Бельгии.
Об этом сообщает De Tijd со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
По словам министра здравоохранения Мэгги Де Блок, коронавирус обнаружен у одного из девяти бельгийцев, которых привезли в страну с китайского Уханя.
"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных негативные", – сказал он.
Также утверждается, что в настоящее время у зараженного человека отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.
Как уточняет бельгийское издание The Brussels Times, инфицированный человек был переведен в Брюссельскую специализированную больницу Saint-Pierre, которая определена центром помощи на случай распространения болезни среди бельгийцев. Личность пациента не раскрывается.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 4 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умерли 426 человек. За сутки число жертв выросло на 65.
- У госпитализированных в Киеве не нашли китайский коронавирус
- В США не будут пускать иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Китай.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.