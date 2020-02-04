Последствия коронавируса могут превзойти Чернобыль, – американский сенатор

Американский сенатор-республиканец Том Коттон предположил, что китайские чиновники ввели в заблуждение мировую общественность, заявив, что происхождение нового коронавируса связано с оптовым рынком морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. По его словам, новый вирус, возможно, возник в китайской "суперлаборатории".

Об этом сообщает Business Insider.

На слушаниях в Комитете по вооруженным силам в Сенате США Коттон назвал коронавирус "самой большой и самой важной историей в мире", которая "хуже, чем Чернобыль".

"Они в течение почти двух месяцев утверждали, что начало эпидемии возникло на рынке морепродуктов в Ухане. Это не правда", – сказал Коттон.

Сенатор также утверждает, что Пекин намеренно лгал о количестве больных, с целью преуменьшить серьезность эпидемии.

В свою очередь, министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, в котором обвинило США в создании и распространении паники вокруг вспышки коронавируса. Представительница ведомства Хуа Чуньин подчеркнула, что администрация Дональда Трампа лишь распространяет страх и не оказывает никакой помощи, которая так необходима Китаю.

США были первой страной, которая решила эвакуировать своих граждан, включая сотрудников диппредставительств из Китая. Также Америка первой ввела запрет на поездки китайских путешественников.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.