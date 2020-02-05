Коронавирус: в Финляндии китайская туристка вылечилась и покинула больницу

В Финляндии из больницы выписали 32-летнюю китайскую туристку, которая была инфицирована новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Yle.

Женщина приехала в страну из города Ухань, эпицентра вспышки болезни. Она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. После обследования ее оттуда перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

Это был единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом в Финляндии.

В здравоохранительном округе Лапландии сообщили, что результаты последних анализов, взятых у больной, оказались негативными. Состояние пациентки оценивается как хорошее, и у нее больше не наблюдаются симптомы инфекции.

Главный врач-инфекционист больницы Маркку Броас заявил, что в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть – в больнице Рованиеми, часть – в домашних условиях.

По его словам, либо в субботу, либо в понедельник, карантин, вероятно, снимут.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.