Посол Китая назвал реакцию мира на коронавирус панической и чрезмерной

Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной. Об этом сообщает CNN.

Во время своего выступления в Лондоне, посол Лю Сяомин призвал всех к "разумному ответу" и обвинил людей в "дискриминации" в отношении китайского народа.

Он также высоко оценил реакцию Китая на эпидемию, которая по словам посла, выходит за рамки правил Всемирной организации здравоохранения. Посол призвал уважать Китай и его реакцию на вспышку вируса.

Также Сяомин существенно преуменьшил масштабы эпидемии, сравнив ее с недавней вспышкой гриппа в США. Посол добавил, что Китай "полностью уверен" в своей победе над вирусом, а его негативное воздействие на экономику страны – "временным".

Стоит подчеркнуть, что в четверг, 6 февраля, Китай объявил о снижении вдвое дополнительных пошлин на импорт из США на сумму 75 млрд долларов. Снижение затронуло товары из США, на которые Китай ввел пошлины в сентябре 2019 года. Уже на следующей неделе Китай дополнительно снизит 10-процентную пошлину на некоторые товары до 5%.

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