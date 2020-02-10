Коронавирус: общее количество жертв в Китае достигло 909

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Врачам удалось вылечить 3283 пациента

По состоянию на 9 февраля число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 909. Общее число заразившихся – 40, 235 человек, включая 36 случаев заражения в Гонконге, 10  – в Макао, 18  – в Тайване.

 Об этом сообщает CGTN.

Врачам удалось вылечить 3283 пациента. Еще у 23 тысяч 589 человек есть подозрения на заражение.

Всего в больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 000 человек, состояние 6 500 больных оценивается как тяжелое.

Как ранее сообщал Фокус: