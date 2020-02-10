Коронавирус: общее количество жертв в Китае достигло 909

По состоянию на 9 февраля число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 909. Общее число заразившихся – 40, 235 человек, включая 36 случаев заражения в Гонконге, 10 – в Макао, 18 – в Тайване.

Об этом сообщает CGTN.

Врачам удалось вылечить 3283 пациента. Еще у 23 тысяч 589 человек есть подозрения на заражение.

Всего в больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 000 человек, состояние 6 500 больных оценивается как тяжелое.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.