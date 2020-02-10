Британия признала коронавирус "неминуемой угрозой", чтобы удержать людей в карантине

Правительство Великобритании объявило коронавирус "серьезной и неминуемой угрозой", что предоставляется властям новые полномочия в борьбе с вирусом. Об этом сообщает ВВС.

Согласно принятым изменениям, заразившиеся могут быть принудительно помещены в карантин и не смогут свободно его покинуть, когда захотят.

На данный момент в мире было зафиксировано более 40 тыс. случаев заражения вирусом, из которых четыре в Великобритании.

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока, больница Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс были определены как "изоляторы" на территории Великобритании. Именно туда были направлены британцы, которых правительство эвакуировало из Ухани, где впервые появился вирус.

В минувшее воскресенье Британия эвакуировала около 200 своих граждан на последнем спасательном рейсе. Эвакуированные были доставлены в больницу Парк Кентс Хилл на 14 дней карантина. Британцев, эвакуированных более ранними рейсами, разместили в больнице Эрроу-парк.

"Мы усиливаем наши нормативные акты, чтобы иметь возможность изолировать людей для их собственной безопасности. Такая мера облегчит работу медицинских работников по обеспечению безопасности по всей стране", – заявил представитель департамента здравоохранения.

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