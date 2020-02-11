Экс-президента Судана будут судить в Гааге за геноцид и военные преступления
Власти Судана передадут бывшего президента страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает ВВС.
Бывшему президенту Судана предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившемся в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году.
Тогда возник межэтнический конфликт, который вылился в вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими отрядами "Джанджавид" и повстанческими группами из местного населения.
В 2004 году ООН впервые предупредила о реальной опасности геноцида в Дарфуре, также удаленность региона значительно препятствовала доставке гуманитарной помощи в регион.
Омар аль-Башир был свергнут с поста президента лишь в апреле 2019 года. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году и управлял Суданом с позиции тирании.
Перед Международным уголовным судом аль-Башир предстанет за убийства во время Дарфурского конфликта. По данным ООН, около 300 тыс. человек были убиты и 2,5 млн человек были вынуждены бежать из региона.
Прокуроры в Судане также обвинили экс-президента в убийстве людей во время митингов, которые привели к его свержению.
Стоит подчеркнуть, что в декабре 2019 года аль-Башир в Судане был приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Башир был свергнут в апреле 2019 года после нескольких месяцев протестов, положивших конец его почти 30-летнему правлению.
- Летом 2019 года начался суд над экс-президентом Судана. Омара аль-Башира обвиняли в коррупции.
- Также СМИ сообщали, что российские советники составляли для Судана кровавый план по подавлению протестов. Российская компания помогала Омару аль-Баширу удержаться в президентском кресле.