РФ созывает заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений

Мир
Будут анализировать выполнение соглашений

Совет Безопасности ООН во вторник, 18 февраля, обсудит выполнение Минских соглашений по просьбе РФ.

Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Он сказал, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений.

"В связи с отмечаемой пятой годовщиной Минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", − сказал он.

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