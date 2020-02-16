Коронавирусом заразились более 69 тысяч человек, погибли 1669 инфицированных

В воскресенье, 16 февраля, в мире количество инфицированных коронавирусом выросло до 69 256 человек, большинство из которых находятся на материковом Китае. Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

По состоянию на сегодняшний день, жертвами вируса стали 1669 человек.

Наибольшее количество случаев заражения вирусом за пределами Китая было зафиксировано в Сингапуре – 72, Гонконге – 56, Японии – 43 и Таиланде – 33. Также выросло число инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess и составило 355 человек. На данный момент лайнер находится на карантине в порту Йокогама в Японии. Среди заразившихся на борту есть двое украинцев.

Большая часть смертей от коронавируса была зафиксирована на материковом Китае – 1665. По одному летальному исходу произошло на Филиппинах, Гонконге, Японии и Франции.

Кроме этого, сообщается, что 9645 инфицированным удалось вылечиться.

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