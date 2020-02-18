COVID-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы, – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 тысячах подтвержденных случаев COVID-19. Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне заболевших лиц, тяжести заболевания и уровне смертности", – сказал Гебрейесус.

По его словам, обнародованные данные свидетельствуют, что показатель летальности составляет около 2%, тогда как во время вспышки "атипичной пневмонии" (возбудитель – коронавирус SARS) умерли примерно 9% заболевших. Смертность от коронавируса MERS вообще превышает 30%.

Он привел данные, согласно которым у 80% зараженных наблюдается легкое течение болезни, и пациенты выздоравливают, у 14% инфицированных проявляются серьезные симптомы, и лишь у 5% пациентов состояние становится критическим, что может привести к смерти.

Гебрейесус также упомянул "сравнительно небольшое число" зараженных среди детей и добавил, что это явление еще необходимо изучить.

"В 2% зарегистрированных случаев заражение коронавирусом COVID-19 приводит к летальному исходу, и риск смерти возрастает с возрастом. Мы наблюдаем относительно немного случаев заражения среди детей", – заявил Гебрейесус.

Он также добавил, что обнародованные данные свидетельствуют о некотором замедлении эпидемии в Китае, но посоветовал трактовать этот тренд очень осторожно.

"Тренды могут меняться", – сказал глава ВОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.