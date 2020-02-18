Розовый морской дьявол. У Большого Барьерного рифа сфотографировали необычного ската

В Австралии во время погружения рядом с Большим Барьерным рифом фотографу удалось заснять очень редкого морского дьявола розового цвета. Об этом сообщает The Sun.

В объектив фотографа Кристиана Лэйна рыба манта или морской дьявол, которая является разновидностью скатов. Ученые до сих пор не знают, почему рыба приобрела несвойственный ей розовый оттенок.

Размер розовой манты по прозвищу "инспектор Клузо" составляет более 3 метров. Уникальная рыба была обнаружена 5 лет назад и недавно была сфотографирована Лэйном невдалеке от острова Леди-Эллиот.

"Я никогда не слышал о розовой манте. И когда впервые увидел ее то подумал, что моя камера сломалась", – рассказывает Лэйн.

По данным National Geographic, розовую манту видели всего лишь около 10 раз.

Ученые все еще пытаются исследовать странное существо, чтобы разобраться в его происхождении. В 2016 году у манты была взята небольшая биопсия для выяснения природы такой яркой окраски у рыбы.

"Рабочая теория заключается в том, что розовый цвет манте придает уникальное проявление меланина, но это еще предстоит подтвердить", – заявила Азия Армстронг из Project Manta.

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