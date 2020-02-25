Коронавирус добрался до Австрии

Первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердили в Австрии. Об этом пишет Kurier со ссылкой на главу земельного правительства Тироля Гюнтера Платтера.

По его словам, два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

Инсбрук является административным центром федеральной земли Тироль, граничащей с Италией, где в последние дни возник крупный очаг болезни. По неподтвержденной информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия.

Власти Тироля пока не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Напомним, Австрия прошлой ночью на какое-то время закрывала ж/д сообщение с Италией из-за коронавируса. Причиной остановки железнодорожного сообщения стало подозрение на короновирус у двух пассажиров поезда, который следовал из Италии в Германию.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.