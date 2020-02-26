"Теннис, я говорю "прощай" – Мария Шарапова завершила карьеру
Самая известная российская теннисистка 32-летняя Мария Шарапова объявила, что после 28 лет занятия большим теннисом завершила спортивную карьеру. Об этом она написала в колонке для издания Vanity Fair.
Шарапова является победительницей пяти турниров "Большого шлема", а также 39 турниров WTA. В ее активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.
Карьера Шараповой была прервана в 2016 году, когда из-за обвинения в применении мельдония ее дисквалифицировали на 15 месяцев. После возвращению, она смогла выиграть только один турнир WTA.
Об ее уходе из спорта начали говорить еще в прошлом году, когда Шарапова из-за травм снималась со многих турниров, а в остальных быстро проигрывала.
В конце января этого года об уходе из тенниса заявила 29-летняя датчанка Каролин Возняцки. Она выступала на профессиональном уровне с 2005 года. За свою спортивную карьеру выиграла 30 турниров "Большого шлема". 71 неделю она провела на первой строчке рейтинга WTA и занимает по этому показателю девятое место в истории.
Как ранее сообщал Фокус:
- На юниорском первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины завоевала командное золото в стрельбе по движущейся мишени.
- Женская сборная Украины по биатлону завоевала иретье место в эстафете 4х6 км на чемпионата мира в Италии.
- В январе сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.