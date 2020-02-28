ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до "очень высокого"

Мир
ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус имеет способность свободно передаваться среди людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск коронавируса на глобальном уровне как "очень высокий".

Об этом заявил в Тwitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне", – заявил он.

По его словам, большинство новых случаев заражения коронавирусом все еще можно проследить до подтвержденных случаев, и ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус имеет способность свободно передаваться среди людей.

"Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать вирус", – сказал Гебрейесус.

По данным ВОЗ, за последние сутки первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Дании, Эстонии, Литве, Нидерландах и Нигерии. Все случаи связаны с Италией.

Также глава ВОЗ рассказал, что сейчас в мире разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", – сказал он.

Первые результаты ожидаются через несколько недель.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.