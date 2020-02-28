ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до "очень высокого"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск коронавируса на глобальном уровне как "очень высокий".

Об этом заявил в Тwitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне", – заявил он.

По его словам, большинство новых случаев заражения коронавирусом все еще можно проследить до подтвержденных случаев, и ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус имеет способность свободно передаваться среди людей.

"Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать вирус", – сказал Гебрейесус.

По данным ВОЗ, за последние сутки первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Дании, Эстонии, Литве, Нидерландах и Нигерии. Все случаи связаны с Италией.

Также глава ВОЗ рассказал, что сейчас в мире разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", – сказал он.

Первые результаты ожидаются через несколько недель.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.