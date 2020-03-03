Превентивные меры. В Москве для больных коронавирусом выделили отдельную больницу

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В целях улучшения условий всех пациентов, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, их примет новый больничный комплекс в Коммунарке, который полностью готов к приему таких больных", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как сообщает Mash, на территории больничного комплекса можно увидеть сотрудников скорой в защитных костюмах и респираторах, а также дезинфекцию автомобилей "скорой" на вертолетной площадке – "как в хорошем фильме про пандемию".

Прилетевшая из Италии россиянка Надежда рассказала Lenta.ru, что часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.

"Сегодня к нам приехала важная делегация и предложила разместить нас всех в отдельные боксы. Вывозили на скорых люди, одетые как космонавты. Сажали нас по два человека в машину. Я ехала с парнем, который летел в одном самолете с заболевшим иранцем", – рассказала она.

Строительство больничного комплекса в Коммунарке началось в 2017 году. Первые четыре корпуса площадью более 87 тысяч квадратных метров были сданы в декабре 2019-го. В будущем планируется построить еще пять корпусов.

Всего в России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них двое граждан Китая, выписанных из больницы в середине февраля, трое эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян, находящиеся под карантином в Казани, а также вернувшийся из Италии россиянин. Его госпитализировали в Москве. Кроме этого мужчины были госпитализированы 11 человек из его окружения и 13 пассажиров рейса, которым он летел из Италии. Еще 83 пассажира помещены на карантин.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки. При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Супруга мужчины чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус: