Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 981 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР. Число зараженных – 80 270 человек, а вылечившихся – 49 856.

Число зараженных COVID-19 на утро 4 марта в мире увеличилось до 93 168 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3 203 человека.

Выздоровели 50 973 человека.

Коронавирус охватил уже 80 стран и территорий. Первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Украине, Португалии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

Как ранее сообщал Фокус: