Коронавирус добрался до Польши. Первый пациент приехал из Германии
В Польше подтверждения первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Польское радио.
Он рассказал, что пациент родом из Любушского воеводства и недавно приехал из Германии. Сейчас находится в больнице в городе Зелена Гура. Состояние здоровья заболевшего – хорошее. Все, кто с ним контактировал, находятся сейчас на домашнем карантине.
Отметим, что по состоянию на 4 марта Германия находится на шестом месте в мире (240 заразившихся) и на втором – в мире по числу зараженных коронавирусом в мире.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии.
- На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
- У жены заразившегося коронавирус пока не подвтердился, она оставалась дома на самоизоляции, но после выхода на протест соседей была вынуждена была уехать на обсервацию.