Чиновник одного из агентств Евросоюза заразился коронавирусом, – СМИ
Высокопоставленный сотрудник одного из агентств Европейского Союза получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает издание специализирующееся на политике ЕС EURACTIV со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, речь идет о Европейском оборонном агентстве (EDA), чей сотрудник заразился вирусом, поэтому были отменены все совещания, которые должны проводиться в помещениях агентства до 13 марта.
Информацию подтвердили и источники в EDA.
Принятые меры предосторожности были основаны на новом руководстве, полученном от межведомственной медицинской комиссии ЕС.
Агентство ЕС также решило отменить участие персонала во внешних совещаниях до 13 марта.
По словам источников, высокопоставленный чиновник EDA, который заразился вирусом, вернулся из поездки в Италию на прошлой неделе. После этого, у него была встреча с примерно 30 должностными лицами из других учреждений ЕС, которая длилась около 4 часов.
В минувшую субботу, 29 февраля, чиновник почувствовал себя плохо и получил положительный результат на коронавирус.
Кроме этого, отмечается, что участники вышеупомянутого собрания проводили другие встречи, а также путешествовали.
Другие институты ЕС приняли меры предосторожности, требуя от сотрудников, которые путешествовали по зараженным районам, не приходить в офисы, а работать из дома.
Как ранее сообщал Фокус:
- У замглавы Минздрава Ирана диагностирован коронавирус. Ираджа Харирчи лично подтвердил положительный тест на инфекцию.
- После этого, СМИ сообщали, что коронавирус обнаружен у вице-президента Ирана. Она стала первым членом правительства президента Хассана Рухани, которая заразилась вирусом.
- Также в Иране от коронавируса скончался высокопоставленный чиновник. Ранее у чиновника был обнаружен коронавирус. 1 марта вечером он был госпитализирован в Тегеране.
- Несколько дней спустя коронавирус нашли у 23 депутатов парламента Ирана. Это примерно 8% всех членов парламента.