Египет вводит новые визы для туристов
Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте увеличивают до 90 дней допустимый срок непрерывного пребывания в стране и вводят новую пятилетнюю визу. Они начнут действовать с 1 июня 2020 года, сообщили египетские СМИ.
"В целях поощрения туризма и развития инвестиций в туристический сектор страны принято решение увеличить до 46 число стран, граждане которых имеют право получать визу на границе, продлить разрешенный период пребывания в стране по туристической визе и создать новый тип туристической многоразовой визы на пять лет", – говорится в сообщении.
По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но максимальное количество дней пребывания в одной поездке не может превышать 90 дней.
Оформить такие визы можно будет только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз.
Принято также решение об облегчении и упрощении процедуры получения египетских виз теми, у кого в паспорте есть визы США, Великобритании или стран Шенгенской зоны.
Кроме того, в период летних месяцев туристам, прибывающим в аэропорт Луксора, будет сделана скидка $10 на визу. В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной – $60.
Все эти изменения нацелены на привлечение в страну иностранных туристов. Это особенно важно сейчас, когда эпидемия коронавируса грозит огромными потерями для индустрии туризма.
По официальным данным, в Египте были зафиксированы два случая заражения, один больной уже выздоровел.
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