Зеленский: девушку из Уханя можем забрать хоть завтра, но без собачки
Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась возвращаться из Уханя без своей собаки, предложили оставить свеого питомца в посольстве.
Об этом в Новых Санжарах заявил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.
"Если Китай не выпускает никаких животных со своей территории, мы ничего не можем поделать", – говорит Зеленский.
"Мы можем предложить ей больше, чем предложено любому человеку: хоть завтра вас забираем, а собачку – в посольство", – добавил президент.
Также Зеленский уточнил, что забрать собаку можно будет сразу же после получения соответствующего разрешения Китая.
Сегодня Настя в Instagram написала, что с тех пор, как Зеленский пообещал забрать ее с собакой из Уханя, с ней никто так и не связывался.
Также девушка отмечала, что только Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая.
"Я не виновата в том, что единственная из людей которых эвакуировали из Уханя, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таких обстоятельствах я ее не брошу", – писала Настя.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- В списки эвакуированных также не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.
- Забрать Настю обещал помочь "Шахтер". 23 февраля в ФК заявили, что готовятся отправить за ней борт в Китай, но самолет пока так и не вылетел из Украины.