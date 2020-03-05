Зеленский: девушку из Уханя можем забрать хоть завтра, но без собачки

Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась возвращаться из Уханя без своей собаки, предложили оставить свеого питомца в посольстве.

Об этом в Новых Санжарах заявил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

"Если Китай не выпускает никаких животных со своей территории, мы ничего не можем поделать", – говорит Зеленский.

"Мы можем предложить ей больше, чем предложено любому человеку: хоть завтра вас забираем, а собачку – в посольство", – добавил президент.

Также Зеленский уточнил, что забрать собаку можно будет сразу же после получения соответствующего разрешения Китая.

Сегодня Настя в Instagram написала, что с тех пор, как Зеленский пообещал забрать ее с собакой из Уханя, с ней никто так и не связывался.

Также девушка отмечала, что только Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая.

"Я не виновата в том, что единственная из людей которых эвакуировали из Уханя, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таких обстоятельствах я ее не брошу", – писала Настя.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Однако тогда на борт не пустили троих украинцев.

В списки эвакуированных также не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.

Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину.