Во Франции в реанимацию попал депутат, заразившийся коронавирусом

Во Франции член Национального собрания был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Об этом сообщает France 24.

Так, в заявлении нижней палаты парламента говорится, что вирусом заразился работник закусочной в здании Национального собрания, а также был госпитализирован с подозрением на коронавирус работник столовой для законодателей. В реанимацию попал и один из депутатов, его имя пока не разглашается.

В парламенте подчеркнули, что все законодатели и персонал были проинформированы о случившемся.

Также президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Франция неуклонно движется к эпидемии коронавируса, так как Мнистрество здравоохранения сообщило о еще трех смертельных случаях в четверг. Всего количество летальных случаев увеличилось в стране до 7.

"Это тот момент, когда мы все понимаем, что эпидемия неизбежна", – заявил Макрон.

По состоянию на 5 марта, в стране было зафиксировано 138 новых случаев заражения вирусом, что стало самым большим скачком. Общее количество инфицированных в стране составило 423 человека.

"Ситуация, связанная с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, развивалась в течение последних дней и часов. В частности, были подтверждены новые кластеры инфекции, и число случаев заболевания растет", – сообщил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что из 7 погибших во Франции шестеро – мужчины и одна женщина. На данный момент 23 человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Во всех 13 регионах материковой Франции в настоящее время зафиксированы случаи заражения.

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