Коронавирус: в Париже массово воруют медицинские маски

На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи. Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечает издание, больше всего воруют хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, которые обладают высоким уровнем фильтрации (до 95%).

В целом сообщается об исчезновении более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика из больниц Парижа.

В связи с возникшей ситуацией президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы и розданы медработникам или жителям страны, которых коснулся коронавирус.

Также сообщается, что отныне приобрести маску в аптеке можно будет только при наличии рецепта.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.