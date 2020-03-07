Нет наживе на коронавирусе. Facebook запретила рекламу медицинских масок

Компания Facebook ввела запрет на рекламу медицинских масок в своей социальной сети. Свое решение она обосновала желанием остановить попытки нажиться за счет спроса на эту продукцию во время эпидемии COVID-19.

"Мы временно запрещаем рекламу и размещение в списках предлагаемых к продаже товаров медицинских масок. Мы тщательно отслеживаем ситуацию с COVID-19 и будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения", – говорится в официальном сообщении компании.

Ранее компания запретила в сообщениях указывать, что какой-либо продукт или услуга помогают уберечься от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: