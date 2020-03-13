В Италии скончалась украинка, заболевшая коронавирусом

В Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.

Об этом сообщает активистка Оксана Федькив в Facebook.

Малышева работала в провинции Брешия и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили.

Женщина находилась в тяжелом состоянии, была интубирована. Также у нее были проблемы с дыханием.

Напомним, за сутки в Италии зафиксировали 250 летальных случаев, что является самым высоким показателем смертности в стране за все время эпидемии коронавируса.

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