В Италии скончалась украинка, заболевшая коронавирусом
В Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
Об этом сообщает активистка Оксана Федькив в Facebook.
Малышева работала в провинции Брешия и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили.
Женщина находилась в тяжелом состоянии, была интубирована. Также у нее были проблемы с дыханием.
Напомним, за сутки в Италии зафиксировали 250 летальных случаев, что является самым высоким показателем смертности в стране за все время эпидемии коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
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В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.