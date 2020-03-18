Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Американская компания SpaceX, основным владельцем которой является Илон Маск, вывела на орбиту еще 60 спутников миссии Starlink, призванной обеспечить весь мир дешевым широкополосным интернетом.
Для запуска в пятый раз использовалась одна и та же ракета Falcon 9, однако в этот раз она не смогла успешно приземлиться, так что шестого запуска с ней не будет.
Старт планировался на 15 марта, но потом был дважды отложен в последний момент. Компания сообщила, что старт был прерван автоматической системой из-за сбоя процесса передачи данных.
Сеть Starlink может стать работоспособной при наличии на орбите не менее 400 спутников, но по проекту их должно быть около 12 тысяч.
Некоторые ученые утверждают, что наличие на относительно невысокой орбите такого большого количества спутников мешает наблюдению за звездным небом. В частности, недавно астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что созвездие интернет-спутников Маска может помешать важной работе по поиску потенциально опасных астероидов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 мая 2019 годаSpaceX запустила первые 60 спутников Starlink.
- Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.
- Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.
- Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".
- А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.
- В свою очередь, астрономы бьют тревогу, так как спутники Маска мешают изучать космос. Яркая вереница интернет-спутников Starlink затмевает далекие звезды и галактики.