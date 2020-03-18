Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX, основным владельцем которой является Илон Маск, вывела на орбиту еще 60 спутников миссии Starlink, призванной обеспечить весь мир дешевым широкополосным интернетом.

Для запуска в пятый раз использовалась одна и та же ракета Falcon 9, однако в этот раз она не смогла успешно приземлиться, так что шестого запуска с ней не будет.

Старт планировался на 15 марта, но потом был дважды отложен в последний момент. Компания сообщила, что старт был прерван автоматической системой из-за сбоя процесса передачи данных.

Сеть Starlink может стать работоспособной при наличии на орбите не менее 400 спутников, но по проекту их должно быть около 12 тысяч.

Некоторые ученые утверждают, что наличие на относительно невысокой орбите такого большого количества спутников мешает наблюдению за звездным небом. В частности, недавно астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что созвездие интернет-спутников Маска может помешать важной работе по поиску потенциально опасных астероидов.

Как ранее сообщал Фокус: