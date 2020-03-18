Из-за спутников Маска астрономы могут упустить опасные для Земли астероиды
2020-03-18 14:46:00
Наблюдения за околоземными астероидами проводятся в сумерках, когда спутники будут особо яркими
Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что созвездие интернет-спутников Илона Маска Starlink может помешать важной работе по поиску потенциально опасных астероидов. Об этом сообщает Cnet.
Макдауэлл провел исследование, в котором проанализировал влияние мега-созвездия Starlink на различные обсерватории.
"Астрономы и любители должны готовиться к будущему, где на низкой околоземной орбите будет находиться десятки тысяч относительно больших спутников", – пишет Макдауэлл.
Ряд астрономов и астрономических организация уже выражали обеспокоенность тем, что рост спутниковых созвездий, во главе со Starlink, в планах у которого развернуть до 42 тыс. спутников, будет мешать научным наблюдениям космоса.
Яркость и огромное количество спутников, не только от SpaceX, но и от конкурентов – OneWeb, создают проблему для астрономов. Проблемы могут возникнуть у обсерваторий с особенно широкими обзором, такие как предстоящая обсерватория имени Веры Рубин в Чили. Они вероятнее всего, будут более подвержены воздействию.
"Тем не менее, существуют и другие научные проекты, работа которых может быть затронута еще больше. Например, поиски околоземных астероидов включают наблюдения, сделанные в сумерках, где спутники будут слишком яркими", – говорит Макдауэлл.
Он смоделировал количество спутников из созвездия Starlink в 12 тыс. объектов будет освещено солнцем находится над горизонтом зимой и летом в трех разных широтах на Земле.
"Мы видимо, что несколько сотен спутников находятся над горизонтом в любое время ночи. Во время зимних сумерек и всех летних ночей большинство из них освещены", – подытожил астроном.
В компании SpaceX пока никак не прокомментировали новое исследование.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 мая в 05:30 по киевскому времени SpaceX запустила первые 60 спутников Starlink. Компания SpaceX с третьей попытки успешно запустила на околоземную орбиту часть спутников.
- Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.
- Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.
- Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".
- А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.
- В свою очередь, астрономы бьют тревогу, так как спутники Маска мешают изучать космос. Яркая вереница интернет-спутников Starlink затмевает далекие звезды и галактики.