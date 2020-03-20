Индия должна готовиться к "цунами" новых случаев коронавируса, – эксперт
Индия должна подготовиться к "цунами" новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает глава Центра динамики болезни, экономики и политики, доктор Раманан Лаксминараян, передает ВВС.
По словам эксперта, в скором времени Индия может столкнуться с масштабным и быстрым ростом случаев заражения COVID-19.
Лаксминараян подчеркивает, что если применить те же математические модели, которые наблюдаются в США и Великобритании, то Индия может столкнуться с около 300 млн случаев коронавируса. Из них от 4 до 5 млн будут тяжелыми случаями, отмечает эксперт.
На данный момент Индия уже приняла ряд широкомасштабных мер по замедлению распространения вируса.
Согласно официальным данным, в стране насчитывается 149 случаев заражения коронавируса, но многие эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что в стране проводится слишком мало тестов на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.
- Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.
- А 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19. Врач общей практики поделилась своим опытом болезни коронавирусом и тем, как она лечилась.