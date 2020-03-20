Коронавирус в Италии убил 15 врачей

В Италии, которая стала главным очагом коронавируса в Европе, по состоянию на 19 марта из-за болезни умерли 15 врачей. Об этом сообщается на сайте Федерации лекарственных гильдий Италии FNOMCEO.

Организация ежедневно обновляет список врачей, которые умерли во время эпидемии COVID-19. Сегодня в нем 15 фамилий.

Первый врач умер 11 марта. Это – 67-летний Роберто Стелла, президент Медицинской ассоциации Варезе, который работал в клинике города Бусто-Арсицио, в Ломбардии.

За более чем неделю эпидемии после Стеллы умерли еще 12 медиков.

Среди погибших – пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларинголог и гематолог.

"К сожалению, печальный список врачей, которые умерли во время эпидемии COVID-19, увеличивается. И хотя официальное число инфицированных медицинских работников растет... Многие врачи умирают внезапно, и причина смерти не всегда прослеживается, поскольку мазки не берутся", – заявили в организации.

Всего в Италии коронавирусом заразились более 2700 сотрудников здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус:

Италия опередила Китай по смертности из-за коронавируса.

В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановить вспышку: помогло массовое тестирование на вирус.

В итальянском Бергамо крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса.

19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла гражданка Украины.