Пандемия коронавируса: во Франции от болезни скончался первый врач
Во Франции от коронавируса умер первый врач. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Верана, передает CNN.
Веран не раскрыл никаких деталей об обстоятельствах смерти медика.
"Насколько я знаю, это первый", – заявил министр.
В свою очередь, мэр города Компьень Филипп Марини сообщил, что умершему врачу было 67 лет и он работал в больнице неотложной помощи с 2013 года. Медика звали Жан-Жак Разафиндранази.
Марини отдал должное ушедшему из жизни, описав его как "уважаемого человека и специалиста, которого высоко ценили коллеги".
Мэр также призвал жителей Компьень поддержать медицинский персонал города и почтить умершего врача минутой молчания в понедельник в полдень, 23 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Италии по состоянию на 19 марта из-за коронавируса умерли 15 врачей.
- Китайские врачи утверждают, что их европейские коллеги повторяют ошибки медиков из Уханя, особенно в части недостаточной защиты от коронавируса.