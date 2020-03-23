В Турции обязали производителей поставлять маски государству под угрозой конфискации фабрик

Власти Турции обещают конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в минувшее воскресенье, 22 марта, полиция провела обыски на складах нескольких производителей, которые отправляли маски на склад вместо того, чтобы их продавать. По итогам операции производителям было предписано немедленно подписать договоры с Министерством здравоохранения.

На фоне эпидемии коронавируса турецкие власти уже закрыли 165 тыс. компаний и производств. На карантине находятся почти 11 тыс. человек (90% из них – граждане Турции). Зараженных коронавирусом в стране, по данным Johns Hopkins University на утро понедельника, было 1236 человек. Случаев смерти – 30. В стране сделано 20 300 тестов на заражение коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус: