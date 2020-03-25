Байден призвал не отменять съезд Демократической партии из-за коронавируса

Бывший вице-президент США, претендент на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов Джо Байден призвал своих однопартийцев не отменять намеченный на июль национальный съезд, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Съезд Демократической партии должен пройти с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут единый кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США.

Байден, который является безусловным лидером в борьбе за выдвижение в кандидаты в президенты от демократов, заявил, что нельзя допустить прерывания демократического процесса вспышкой коронавируса.

"Мы решим все проблемы, нам следует двигаться вперед", – сказал он.

Бывший вице-президент также сообщил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом, поэтому он не стал делать тест. При этом в ходе интервью он закашлял в кулак, и ведущий сделал Байдену замечание, что кашлять нужно в согнутый локоть. Политик согласился с этим утверждением.

Как ранее сообщал Фокус:

Джо Байден укрепил свои позиции на первичных выборах по выдвижению кандидата в президенты от Демократической партии, победив своего главного оппонента Берни Сандерса в трех важных штатах, Флориде, Иллинойсе и Аризоне.

Джо Байден в первый "супервторник" 3 марта победил в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе и Техасе.