Вслед за Джонсоном коронавирусом заболел глава МОЗ Великобритании

Положительный результат теста на коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Великобритании, 42-летнего Мэтта Хэнкока. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что результаты анализа британского главы МОЗ стали известны сегодня, 27 марта.

Издание пишет, что министр самоизолировался дома, у него легкое течение болезни.

"По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", – сообщил Хэнкок у себя в Twitter.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. Он пока продолжает работать на Даунинг-стрит, хотя глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра на случай, если тот заболеет коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Наследник британского престола принц Чарльз был протестирован на коронавирус и дал положительный результат.