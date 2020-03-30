Австралийских медиков попробуют защитить от коронавируса вакциной против туберкулеза

В Австралии решили попытаться защитить медиков от коронавируса с помощью вакцины против туберкулеза.

Об этом пишет Science Alert.

Около 4 тыс. медиков по всей стране получат вакцину БЦЖ – таким образом в Австралии хотят понять, сможет ли она уменьшить симптомы COVID-19.

Исследователм отмечают, что каждый год свыше 130 млн детей по всему миру вакцинируют именно этой вакциной: она "тренирует" иммунитет человека еще лучше защищаться от болезнетворных микробов.

Повышение иммунитета против COVID-19, в свою очередь, позволит выиграть время для разработки вакцины конкретно против коронавируса, говорят также ученые.

Результаты исследования ждут примерно через полгода.

Похожие исследования проводят в Нидерландах, Германии и Британии.

По последним данным, в Австралии 4 163 случаев инфицирования коронавирусом при 18 летальных исходах.

Также зафиксировано 244 случая выздоровления от COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на разработку вакцины против COVID-19 потребуется 18 месяцев.

18 марта в ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины против коронавируса.