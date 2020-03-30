В Австралии создали “пандемический дрон" для поиска больных коронавирусом

В университете Южной Австралии (UniSA) совместно с канадской компанией Draganfly Inc разработали "пандемический беспилотник", который способен выявлять людей с инфекционными респираторными заболеваниями.

Об этом сообщается на сайте UniSA.

Летательный аппарат способен измерять с высокой точностью частоту сердечных сокращений и дыхания на расстоянии от 5 до 10 метров до человека. Кроме того, дрон может заметить, если кто-то чихнет или закашляется.

"Беспилотник будет оборудован специализированной системой датчиков и автоматического анализа видеоинформации, которая может отслеживать температуру, сердцебиение и частоту дыхания, а также выявлять людей, которые чихают и кашляют в толпах, офисах, аэропортах, на круизных судах, в домах по уходу за пожилыми людьми и других местах, где группы людей могут работать или собираться", – говорится в сообщении.

Как отмечается, данная технология может быть жизнеспособным инструментом скрининга во время пандемии коронавируса.

"Он может обнаружить не все случаи, но может быть надежным инструментом для выявления наличия заболевания в месте или в группе людей", – заявили в институте.

Компания Draganfly Inc рассчитывает как можно скорее начать поставки аппарата всем заинтересованным правительствам, медицинским службам и частным клиентам.

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