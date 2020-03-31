В Польше усилили карантин: разрешается ходить только поодиночке
Правительство Польши объявило о введении в стране новых ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает RMF24.
По новым правилам в публичных местах между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что означает возможность перемещаться исключительно в одиночку. Исключение из этого правила может быть лишь тогда, когда родственник сопровождает несовершеннолетнего, или когда рядом с инвалидом идет его опекун.
Также вводится запрет на самостоятельное пребывание вне дома детей и молодежи в возрасте до 18 лет. Теперь их должен сопровождать кто-то из взрослых.
Посетителям магазинов или банков запрещается собираться у касс в количестве более, чем три человека. А с 10:00 до 12:00 магазины, аптеки и другие службы будут доступны только для людей старше 65 лет.
Со 2 апреля делать покупки в магазинах можно будет делать исключительно в одноразовых перчатках. Кроме того, правительство вводит ограничения на доступ к паркам, бульварам, скверам, пляжам и другим местам отдыха.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Германии тоже ужесточили карантинные меры. Основной пункт – больше двух человек не собираться.
- Вернувшийся домой из-за границы поляк три дня прожил в своей машине, боясь заразить коронавирусом родных.
- Из Польши домой уехали около 20% украинских трудовых мигрантов. Это грозит обвалом польского строительного сектора.