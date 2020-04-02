В Израиле у главы Минздрава и его жены диагностирован коронавирус
У 71-летнего министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба израильского Минздрава.
Кроме того, COVID-19 выявлен у его жены.
Лицман и его жена "чувствуют себя хорошо", они будут находиться дома под присмотром врачей. Министр будет работать удаленно.
В Минздраве отметили, что пройти домашний карантин должны все чиновники, которые были в контакте с Лицманом за последние две недели.
Издание Haaretz отмечает, что в изоляции должны также оказаться шеф Моссада Йосси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.
По состоянию на 2 апреля у более 6 тысяч израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Израиля Реувен Ривлин в период карантина начал читать сказки детям в прямом эфире на своей странице в Facebook. Таким образом, он хочет дать возможность отдохнуть родителям, которые сидят с детьми дома.
- В связи с распространением коронавируса Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, въезжающих в страну.
- Правительство Израиля утвердило чрезвычайные меры для отслеживания людей, которые заражены коронавирусом или тех, кто контактировал с инфицированными.