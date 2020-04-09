Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим

В рамках борьбы с коронавирусом, правительство Польши приняло решение о продлении карантинных ограничений и обязательном ношении медицинских масок в общественных местах. Об этом сообщает Onet.pl.

Обязательное ношение масок вводится с 16 апреля. До 19 апреля будут действовать ограничения, касающиеся церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и заведений сферы услуг. До 26 апреля будут закрыты школы, а также приостановлено международное воздушное и железнодорожное сообщение.

Границы останутся закрытыми до 3 мая, там будет действовать санитарный пограничный контроль. Для приезжих полагается обязательный карантин.

Также сообщается, что ограничения массовых мероприятий в стране будут действовать до дальнейшего уведомления властей.

Как ранее сообщал Фокус:

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Вернувшийся домой из-за границы поляк три дня прожил в своей машине, боясь заразить коронавирусом родных.