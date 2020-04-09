Жители Уханя эмоционально отпраздновали окончание карантина
В китайском Ухане, откуда по всему миру распространился коронавирус, устроили праздник после окончания 76-дневного карантина. Об этом пишет Sky News.
По всему городу прошло лазерное шоу. На зданиях и мостах появились изображения медицинских работников и поборовших болезнь пациентов.
"Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая", – говорится в сообщении.
В руках людей можно было заметить баннеры с надписью "Героический город".
"Я не был на улице более 70 дней", – сакал один из местных жителей, не скрывая своих эмоций.
Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных исходов, постепенно уменьшались в течение нескольких недель. В среду людям впервые за 76 дней разрешили выезжать за город и пользоваться транспортом.
Китайский город Ухань с населением 11 миллионов человек, где в декабре был выявлен коронавирус, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани.
- Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране. Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных.
- В свою очередь, Китай отверг обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса. В частности, в посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни".