Жители Уханя эмоционально отпраздновали окончание карантина

В китайском Ухане, откуда по всему миру распространился коронавирус, устроили праздник после окончания 76-дневного карантина. Об этом пишет Sky News.

По всему городу прошло лазерное шоу. На зданиях и мостах появились изображения медицинских работников и поборовших болезнь пациентов.

"Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая", – говорится в сообщении.

В руках людей можно было заметить баннеры с надписью "Героический город".

"Я не был на улице более 70 дней", – сакал один из местных жителей, не скрывая своих эмоций.

Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных исходов, постепенно уменьшались в течение нескольких недель. В среду людям впервые за 76 дней разрешили выезжать за город и пользоваться транспортом.

Китайский город Ухань с населением 11 миллионов человек, где в декабре был выявлен коронавирус, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.

Как ранее сообщал Фокус:

Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани.

Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране. Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных.