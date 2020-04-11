$1 в день. Ученые рассказали, сколько стоят лекарства от коронавируса

Потенциальные лекарства от Covid-19, которые сейчас проходят тестирование, могут производиться и продаваться с прибылью для фармацевтических компаний при стоимости лечения одного пациента около 1 доллар в день. К такому выводу пришел Эндрю Хилл, научный сотрудник Департамента фармакологии Ливерпульского университета, соместно со своими коллегами.

Ученые считают, что если какое-либо из лекарств, которые сейчас проходят исследования, покажет свою эффективность в лечении коронавируса, человечеству придется приложить скоординированные усилия, чтобы обеспечить его доступность.

Некоторые из этих соединений, вроде хлорохина и гидроксихлорохина, были на рынке уже много лет, и оценить реальные затраты на их производство довольно несложно.

По словам Эндрю Хилла, он с коллегами повторил стратегию, которая ранее использовалась для оценки стоимости лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С. Начав с базы данных стоимости активных фармацевтических ингридиентов, они добавили к ней дополнительные расходы на производство, упаковку и 10% прибыли.

Для восьми из девяти проанализированных вариантов лечения COVID-19 предполагаемая стоимость составила менее 1,5 долларов в день на одного человека и до 31 долларов за полный курс лечения.

"Все эти лекарства очень дешевы в производстве", – резюмировал Эндрю Хилл, отметив, что на рынке за них просят в разы больше. И если в Индии или Пакистане максимальная стоимость курса лечения достигает 510 долларов, то в США за те же самые лекарства придется выложить до 18-19 тыс. долларов.

Джессика Берри, фармацевт из организации "Врачи без границ", опасается, что высокие цены на лечение COVID-19 приведут к нормированию, что сделает их недоступными для более бедных пациентов и стран.

"Рационирование лекарств из-за высоких цен и ограниченного предложения будет только способствовать продлению пандемии", – сказала она.

По словам Эндрю Хилла, большинство лекарств, которые оценивала его группа, не имеют патента и, следовательно, могут стоить очень дешево.

Однако некоторые из противовирусных препаратов в клинических испытаниях COVID-19 являются частными. Одним из камней преткновения может стать ремдесивир, препарат Gilead Sciences, который, по-видимому, ингибирует копирующую РНК полимеразу, которую новый коронавирус использует для репликации. По оценкам команды Эндрю Хилла, запас препарата на 1 день может быть произведен за 0,93 доллара.

30 марта "Врачи без границ" и почти 150 других организаций гражданского общества направили открытое письмо генеральному директору Gilead Sciences Дэниелу О'Дэю с просьбой "немедленно принять меры, чтобы обеспечить быструю доступность экспериментальной терапии для лечения COVID-19".

Авторы обращения просили Gilead Sciences отказаться от патентной защиты препарата и разрешить производителям увеличить объем поставок. Сотрудник фармацевтической компании по корпоративным связям и корпоративному праву ответил, что Gilead резко наращивает производство. Компания также рассматривает возможность партнерства с ЮНИСЕФ по распространению препарата по всему миру.

Отметим, на данный момент не существует ни одного лекарства для лечения Covid-19 с доказанной эффективностью.

Напомним, Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

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