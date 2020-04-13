Матчи чемпионата Англии по футболу могут доиграть на одном стадионе
Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила использовать стадион "Уэмбли" и национальный футбольный центр "Сент Джордж Парк" в качестве нейтральных арен для завершения чемпионата 2020 года. Об этом сообщила The Times.
Использование одного стадиона для всех игр сведет к минимуму переезды игроков, официальных лиц и представителей СМИ. А выбор нейтральной арены позволит минимизировать скопление фанатов за пределами стадиона.
Лондонский "Уэмбли" не является домашним ни для одной команды чемпионата. На нем можно проводить по несколько матчей в день, чтобы как можно скорее завершить чемпионат. Команды же будут проводить встречи каждые три дня. В чемпионате осталось сыграть девять туров.
На территории центра "Сент Джордж Парк" находится гостиница на 228 номеров и 13 полей, пять из которых освещены. Его можно использовать в качестве тренировочного центра при доигрывании чемпионата.
Болельщики, вероятно, не будут допущены на трибуны. Матчи будут транслироваться по телевидению.
Английская премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок в марте из-за пандемии коронавируса. Лидирующему "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии, впервые с 1990 года.
Напомним, Федерация футбола Таджикистана приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах. Продолжается и чемпионат Беларуси. В западном полушарии продолжают играть в футбол в Никарагуа.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.
- Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
- Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.