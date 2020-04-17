Карантин работает: в Германии коэффициент заражения коронавирусом стал меньше единицы

В ФРГ на протяжении двух последних дней на одного носителя вируса приходилось менее одного заражения. Об этом объявил Институт имени Роберта Коха – федеральный институт по изучению инфекционных и непереносимых болезней, сообщила DW. По данным института, 15 апреля коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как "R", составлял 0,9, а 16-го – 0,7.

Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшение коэффициента хотя бы до 1,0, о чем неоднократно говорил глава института Лотар Вилер.

Канцлер Ангела Меркель считает этот показатель важным критерием для снятия ограничений.

20 апреля в Германии разрешат открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая возобновят работу школы.

Напомним, в Швейцарии готовятся ослабить карантин с 27 апреля. Правительство страны заявило, что больницам будет разрешено выполнять все прежние процедуры, включая плановые операции, также снова откроются парикмахерские и массажные салоны. Начальные школы, магазины и рынки снова откроются в стране 11 мая, а средний школы, профессиональные училища и университеты заработают 8 июня. Будет смягчен и существующий запрет на проведение собраний более 5 человек, но подробности об этом обнародуют в конце мая.

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