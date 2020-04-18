"Их нет в Библии": РПЦ приравняла инопланетян к бесам

Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам, отказавшись признать существование внеземных цивилизаций.

Об этом заявил российский митрополит Иларион (Алфеев) в эфире местного телевидения, пишет "Интерфакс".

По его убеждению, если бы на самом деле существовали какие-либо инопланетные цивилизации, то в Библии было бы обязательно об этом что-нибудь сказано.

"Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", – заявил Иларион.

В подтверждение своей позиции он привел изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего".

В этой книге собраны свидетельства людей, которые видели инопланетян и НЛО. Автор сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов – историями, которые "существуют в изобилии в житийной литературе".

"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", – сказал митрополит.

При этом он отметил, что церковь верит в существование ангелов и демонов "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".

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