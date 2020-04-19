Папа Римский поздравил с Пасхой православных и католиков восточного обряда

Папа Римский Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой. Обращение Понтифика обнародовано на сайте Vatican News.

Обращаясь к верующим, Святейший Отец сказал: "Воскликнем вместе: ‘Господь истинно воскрес!".

"В это время испытаний мы особенно чувствуем, сколь великим даром является надежда, рождающаяся из осознания того, что мы были возрождены со Христом!", – подчеркнул Папа в обращении.

Франциск отметил, что радуется за католиков восточного обряда, отмечающих праздник воскресения вместе с православными, подчеркнув, что братство католиков и православных особенно важно там, где христиане находятся в меньшинстве.

"Пусть это братство послужит поддержкой там, где христиане составляют меньшинство", – призвал Папа Франциск.

Напомним, католики отпраздновали Пасху неделю назад, 12 апреля. По данным Нацполиции, всего в минувшее воскресенье состоялось более 14 500 богослужений, в которых приняли участие почти 127 тысяч людей (больше всего во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях).

В большинстве случаев богослужения совершались как при открытых храмах с ограниченным доступом не более 10 человек, так и на прилегающих территориях. В основном, они проводились с соблюдением установленных ограничений. Однако правоохранители зафиксировали нарушение правил карантина людей в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях. Троим священнослужителям выписали админпротоколы за нарушение карантина.

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