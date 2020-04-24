Старая школа. Китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах

Частная фармацевтическая компания из Пекина Sinovac Biotech заявила, что разрабатываемая вакцина эффективно сработала против COVID-19 на животных. Об этом сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.

Согласно сообщению компании, была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых любым эффективным методом. Она была применена к одному из видов приматов макак-резус.

Исследователи дали две разные дозы потенциальной вакцины восьми приматам. Три недели спустя группа внедрила SARS-CoV-2 в легкие обезьян, и ни у одного примата не развилась полноценная болезнь.

Обезьяны с наибольшей дозой вакцины продемонстрировали наилучший результат. Спустя 7 дней после вакцинирования ученые не нашли вирус в их горле или легких. У обезьян с меньшей дозой вакцины наблюдалась "вирусная вспышка", но их организм контролировал вирус. В это же время, у 4 обезьян из контрольной группы, которые остались без вакцины, наблюдались высокие уровни вирусной РНК в нескольких частях тела и тяжелая пневмония.

"Результаты вселяют в нас большую уверенность в том, что вакцина будет работать на людях", – говорит один из директоров Sinovac Мэн Вайнинг.

"Это старая школа, но это может сработать. Что мне больше всего нравится, так это то, что многие производители вакцин, даже в странах с низким уровнем дохода, смогут сделать такую вакцину", – заявила вирусолог из Школы медицины Маунт-Синай Флориан Краммер.

Стоит подчеркнуть, что большинство разрабатываемых вакцин в мире нацелены на шиповидный белок, который позволяет вирусу проникать в клетки человека. Например, исследователи из американской компании Inovio поместили часть генетического кода вируса в кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины, клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. В свою очередь, иммунная система выработает против них защитные антитела, которые заработают, если настоящий вирус когда-либо попадет в организм.

Правда, эксперт из Питтсбургского университета Дуглас Рид, участвующий в испытаниях вакцин против COVID-19 на обезьянах, говорит, что количество животных в эксперименте было слишком маленьким, чтобы получить статистические значимые результаты.

Другая проблема заключается в том, что у обезьян не развиваются самые серьезные симптомы SARS-CoV-2, которые наблюдаются у людей. В своей статье исследователи из Sinovac признают, что "пока еще рано устанавливать лучшую модель испытаний на животных для изучения SARS-CoV-2". Но ученые подчеркивают, что невакцинированные приматы все же "имитируют симптомы, похожие на COVID-19".

Также в исследовании говорится, что по-видимому, SARS-CoV-2 мутирует не слишком быстро, как это считалось. В своих экспериментах исследователи Sinovac смешивали антитела, взятые у обезьян, крыс и мышей, которые получили вакцину, со штаммами вируса от пациентов с COVID-19 из Китая, Италии, Швейцарии, Испании и Великобритании. Исследователи увидели, что антитела "нейтрализовали" все штаммы вируса.

"Это убедительно свидетельствует о том, что вирус не мутирует так, чтобы стать устойчивым к вакцине", – пишет иммунолог из Орегонского университета науки и здоровья Марк Слифка.

На данный момент созданная вакцина уже проверяется на людях. Sinovac имеет большой опыт в производстве вакцин, среди которых вакцины от гепатита А и В и птичьего гриппа (H5N1).

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